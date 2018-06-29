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س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول مشروع لإنتاج الثروة السمكية بالوادى الجديد

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:01 ص
س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول مشروع لإنتاج الثروة السمكية بالوادى الجديد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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بعدما أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة بدأت تنفيذ مشروعات الثروة السمكية لأول مرة، لتوفير الاكتفاء الذاتى من الأسماك الطازجة طوال العام، والقضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعى التى تهدد القرى والزراعات طول فصل الشتاء، خاصة بواحة الداخلة، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب بواحة الداخلة على مساحة 21 فدانا، وآخر بواحة الخارجة على مساحة 5 أفدنة، على أن يتم تعميمه على باقى المراكز لتحقيق أكبر استفادة من الإمكانات المتاحة، ومن المقرر أن تبدأ تلك المزارع فى الإنتاج بداية من العام القاد، تعرف على تفاصيل المشروع.

س: ما هى فكرة المشروع؟
 

ج : توفير أسماك طازجة بكافة أنواعها وبأسعار مخفضة كمنتج محلى نظيف وآمن ويحقق الاكتفاء الذاتى من الأسماك الطازجة طوال العام، ويعمل كذلك على القضاء على مخاطر برك ومصارف الصرف الزراعى، والتى تهدد القرى والزراعات طول فصل الشتاء، خاصة بواحة الداخلة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.

س : أين يجرى تنفيذ المشروع؟

فى محافظة الوادى الجديد – مركز الداخلة – قرية القلمون.

س : ما هى تكلفة المشروع؟

ج : بتكلفة حوالى ( 7 ) ملايين جنيه.

س : كيف يتم تنفيذ المشروع؟

ج : المشروع مقام على مساحة 25 فداناً ويضم 12 حوض أسماك، وتم حفر بئرين سطحيين لخدمة المشروع، وإطلاق زريعة سمك نوع بلطى بالأحواض وعددها ( 6 ) أحواض كمرحلة أولى، وسيتم إطلاق زريعة أسماك من نوع بورى الأسبوع المقبل.

س : ما القيمة الاقتصادية للمشروع؟  

ج : المشروع سيساهم فى خفض أسعار الأسماك بصورة كبيرة، والتى يتم إحضارها من المحافظات الساحلية فى صورة مجمدة وبأسعار مرتفعة بأكثر من 30% بسبب تكلفة النقل، كما سيتم طرح مساحات أخرى أمام الاستثمار فى هذا المشروع للتوسع فيه.

س : ما هى طاقة العمل فى المشروع؟

ج : إنشاء مجموعة من الأحواض الترابية التى يتم تجهيزها بأعماق تتراوح ما بين 120 إلى 150 سنتيمترا ليتم ملؤها بالمياه وتجهيزها كمزارع سمكية للتربية فقط فى تلك المرحلة، وتم الانتهاء من إنشاء محطة الرفع لسحب المياه من البركة ونقلها إلى أحواض التكرير التى يتم فيها خلطها بمياه واردة من بئر ارتوازية، تم حفره لدعم المزرعة والتى يتم نقلها عبر قنوات إلى الأحواض التى يجرى الانتهاء من تنفيذها.

س : ما هى فرص العمل المرتبطة بالمشروع؟

ج : يهدف المشروع لتوفير حوالى 50 فرصة عمل بطريقة مباشرة وأكثر من 150 فرصة عمل غير مباشرة.

 


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