سول: عملية السلام الشاملة فى شبه الجزيرة الكورية أصبحت وشيكة

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أعلن وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية جو ميونج جيون، اليوم الجمعة، أن عملية سلام شاملة ستبدأ قريبا فى شبه الجزيرة الكورية، حيث تعتزم كوريا الشمالية والولايات المتحدة إجراء محادثات على مستوى عال، لتنفيذ اتفاق قمتهما الأخيرة فى سنغافورة.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن "جو"، قوله، أمام ندوة سنوية شاركت فى استضافتها وزارته، إن حكومة بلاده مستعدة لمشاريع التعاون مع بيونج يانج، التى يمكن إطلاقها قريبا عندما تكون الظروف مهيأة.

وتوقع جو، المكلف بسياسة سول تجاه بيونج يانج، أن تجلس كوريا الشمالية والولايات المتحدة معا مرة أخرى لوضع برنامج يتضمن نزع السلاح النووى الكامل من شبه الجزيرة الكورية، وضمان أمن بيونج يانج وبدء عملية سلام شاملة فى شبه الجزيرة الكورية، وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، يعتزم زيارة بيونج يانج، الأسبوع المقبل؛ لإجراء مفاوضات متابعة بشأن اتفاق قمة سنغافورة بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون، واعتبر أن العلاقات بين الكوريتين ونزع السلاح النووى وعملية السلام "أصبحت فى دائرة مثمرة".

أوضح الوزير أن بلاده ستلعب دورًا - إذا لزم الأمر - فى حل القضية النووية، مثلما فعلت لدى بدء مرحلة الحوار الحالية، قائلا إنه فى إطار مضى عملية نزع السلاح النووى فى طريقها، ستعمل كوريا الجنوبية على تسهيل المفاوضات من خلال الجهود القائمة بين الجنوب والشمال، عند الضرورة، وأضاف أن الجنوب يهدف إلى تنظيم علاقته مع الشمال من خلال جولة أخرى من المحادثات الثنائية ستعقد فى بيونج يانج خريف هذا العام، كما تعهد بدعم التبادلات الإعلامية بين الكوريتين، حيث ستسعى وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إلى إنشاء مكتب لها فى عاصمة كوريا الشمالية.