رئيس هيئة قضايا الدولة يهنىء الرئيس السيسى والشعب المصرى بثورة 30 يونيو

كتب أحمد إسماعيل

يهنىء المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة والمستشارون أعضاء الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحقق الشعب ما يصبو إليه من التنمية والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة.



