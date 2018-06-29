video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنىء الرئيس السيسى والشعب المصرى بثورة 30 يونيو

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:11 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يهنىء الرئيس السيسى والشعب المصرى بثورة 30 يونيو المستشار حسين عبده خليل
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
يهنىء المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة والمستشارون أعضاء الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع قيادات الدولة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عليها الأمن والأمان وأن يحقق الشعب ما يصبو إليه من التنمية والرخاء فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
 
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمى باسم الهيئة.

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء 1088 من مستشارى "قضايا الدولة" شملتهم حركة الترقيات الجديدة

المجلس الأعلى لـ"قضايا الدولة" يوافق على حركة ترقيات شملت 1088 عضوًا

نادى مستشارى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو

قضايا الدولة

أخبار الحوادث

اخبار مصر

الرئيس السيسي

ثورة يونيو




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة