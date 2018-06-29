رئيس غرفة سياحة الإسكندرية: نستهدف 10 ملايين زائر نهاية 2018.. فيديو وصور

الإسكندرية – هناء أبو العز

فازت محافظة الإسكندرية مؤخراً باستضافة مؤتمر المجلس الدولى للمتاحف لأول مرة، بعد منافسة شرسة مع مدينتى براج وواسلو، على أن يتم تنظيمه عام 2022، إلا أن المدينة مازالت تحتاج الكثير من الدعم والتميز، الذى التزمت به أمام العالم، للحصول على هذه الاستضافة التى من شأنها تغيير نظرة العالم إلى عروس البحر المتوسط.

وعن المشاكل التى تعوق السياحة فى الإسكندرية ومشكلات المرور والغرف الفندقية التى لا تتسع للمزيد من الوفود الأجنبية، يتحدث على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة فى الإسكندرية، فى حوار صريح لليوم السابع، فإلى نص الحوار:

بداية ما هو دور غرفة شركات السياحة فى مصر والإسكندرية؟

الغرفة هى الممثل القانونى للشركات، والراعى الرسمى لها ، وهى من تتحدث دوليًا ومحليًا باسم الشركات، وتقوم بالتخطيط و التنفيذ لكل المنظومات الخاصة بالشركات، وتتعامل مع الجهة الإدراية كممثل للشركات لكى تحصل على أحسن المميزات، مع مراعاة أصحاب الشركات، و التسويق الخارجى لهم وعمل دعاية فى دول العالم، تعظم من دور الشركات فى العالم وداخل المجتمع المصرى.

هل غرفة شركات السياحة فى الإسكندرية تخدم مدينة الثغر فقط؟

نحن نخدم الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، ولدينا 350 شركة و900 فرع للشركات على مستوى مصر.

هل لكم دور فى جذب الاستثمار السياحى لمصر؟

طبعًا فنحن نقوم بتعظيم دور مصر، خاصة فى الاسكندرية، ونحاول نجذب مستثمرين للمحافظة ورفع الطاقة الاستيعابية للفنادق فى المحافظة، وعمل أنشطة تعود بالنفع على القطاع السياحى بالكامل وبالتبعية ستستفاد الشركات.

ما أهم مشكلات السياحة فى الإسكندرية على وجه الخصوص؟

أهم المشكلات المتعلقة بالسياحة فى الإسكندرية أزمة المرور الموجودة فى المحافظة، وأزمات توصيل السائح من مكان لآخر، بالإضافة إلى قلة عدد الغرف الفندقية بالمحافظة، والتى يبلغ عددها 4800 غرفة، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مطار برج العرب الذى يستقبل سنويًا مليوناً و200 ألف راكب، وهو رقم ضئيل جدًا، نحاول العمل على زيادته بعد تطوير المطار وتنمية قطاع السياحة بالكامل.

وماذا عن توصيات مؤتمر مشكلات السياحة والحل الذى عقد مؤخرا.. وهل تم تنفيذها؟

أولًا المؤتمر كان بمشاركة الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وممثلى هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطنى و35 عضو برلمان، ما يعنى أن الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية فى الدولة كانت موجودة، وتابعت المشكلات وتأثيرها على السياحة فى الإسكندرية، وتم طرح الحلول والتوصيات، وبالفعل بدأ العمل على البدء فى طرح منتجعات سياحية جديدة تحت إشراف محافظ الإسكندرية، وحل المشكلات المرورية وتسهيل الحركة المرورية، خاصة أن مشكلة السياحة ستحل الكثير من المشكلات الاقتصادية لأن نحو 70 سلعة أخرى مرتبطة بها.

هل حقيقى أن السياحة فى الإسكندرية لم تتأثر فى الفترة الماضية؟

الإسكندرية تعتمد فى الأساس على السياحة الداخلية وسياحة المؤتمرات، لذا لم تتأثر كثيرًا بتراجع السياحة الذى طال الكثير من المحافظات، وشغلت فنادقها نحو 93% من عدد الغرف الفندقية فى 2017 وكانت أكبر نسبة إشغال، وعلى الرغم من أن أسعار الفنادق فى المحافظة أغلى من أى محافظة أخرى.

ما الذى تحتاجه الإسكندرية؟

نحتاج زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتطوير المدينة، لجذب السياحة الأجنبية للمحافظة، وتم العمل على ذلك من خلال فتح خطوط طيران مع دول أخرى، مثل ميلانو، والتى تم البدء فيها منذ 28 أبريل الماضى، وتم البدء بـ4 رحلات فقط، ومع الإقبال وارتفاع نسبة الإشغال أصبحت 6 رحلات أسبوعيًا، كما تم الاتفاق على رفع عدد رحلات الخطوط مع أثينا إلى 4 رحلات لليونان بداية من 15 يونيو، كما أن هناك خطوطاً أخرى مع دبى والكويت والسعودية وستبدأ رحلات قبرص من شهر أكتوبر المقبل بمعدل رحلتين أسبوعيا وسترتفع مع التشغيل، وهذا كان نتاج مؤتمر المشكلة والحل، وبعده مؤتمر الجذور لإتاحة الفرصة لكل من كانوا يعيشون فى الإسكندرية من الأجانب، أن يحضروا لرؤية ذكرياتهم، ويحضروا أحفادهم أيضًا لرؤية مدينة أجدادهم، وبالفعل نجحت وتم حجز 90% من رحلات الطيران من ميلانوا وحتى نهاية أكتوبر المقبل.

هل الإسكندرية موضوعة بشكل جيد فى الخريطة السياحية للعالم؟

الإسكندرية لم تكن توضع على الخريطة السياحية بشكل جيد، ولكن فوزنا بمؤتمر المتاحف الذى سيكون على أرضها 2022 فرض على العالم أن تكون الإسكندرية فى خريطة السياحة العالمية، ولابد من وضع الدولة بكافة أجهزتها جميع الإمكانيات لاستغلال هذه الفرصة فى مؤتمر يحضره نحو 5 آلاف أجنبى، من المهتمين بالآثار على مستوى العالم، بمؤتمر أول مرة يقام خارج أوروبا، وبدأت المتاحف العالمية فى عمل دعاية مباشرة للإسكندرية، من خلال وضع اسمها فى معارضها.

وفى خلال الأربع سنوات المقبلة ما الالتزام الدولى الذى فرضه فوز الإسكندرية بمؤتمر المتاحف؟

محتاجين تجهيز المرور خلال الأربع سنوات المقبلة لتعبر بشكل جيد عن مصر التى بها نصف آثار العالم، ولأن العدد المتوقع حضوره لهذا المؤتمر قد يصل إلى 15 ألف شخص من الأجانب والمصريين والشركات السياحية، تم التفكير فى عمل سفن ويخوت فندقية ترسو على كورنيش الإسكندرية مدة إقامة المؤتمر وهى 10 أيام، ولكنها فرصة حقيقة للتفكير فى مستقبل جديد للفنادق المائية فى الإسكندرية، كما سيكون هناك تطوير فى المبانى والترام ووسائل النقل العام، وإنشاء محاور مرورية داخل الإسكندرية، وكبارى معلقة وأخرى، وهو التزام دولة وغير مرتبط بتواجد مسئول فى مكانه أو انتقاله.

هل هناك أماكن فى الإسكندرية تحتاج لتحويلها إلى فنادق تستوعب عددا أكبر من السياح؟

هناك الكثير من الأماكن غير المستغلة، والتى تحتاج لطرحها بسرعة لشركات عالمية لتنفيذ فندق عالمى مثل أرض كوتة، ومنطقة السرايا ومطعم السرايا وأماكن فى شارع 45 على لسان البحر، يسهل إقامة غرف فندقية، ولابد من تشغيل فندق السلاملك الموجود داخل حدائق المنتزه، وبناء فنادق جديدة داخل المنتزه وليس فقط فندق فلسطين، وعندنا أماكن كثيرة تدخل عائدا كبيرا للمحافظة فى المحيط الخارجى للمحافظة، مثل برج العرب ولابد من عمل تخطيط سياحى كامل وإنشاء عدة فنادق كبيرة.

هل هناك فرص لإقامة فنادق فى الإسكندرية قريبًا؟

فى بداية 2019 سيكون لدينا 1800 غرفة جديدةبالفنادق الجديدة التى سيتم إنشاؤها غرب الإسكندرية.

وبمناسبة زيارة العائلة المقدسة للبحيرة فى سياحة دينية هل البحيرة مستعدة لاستقبال السياحة الدينية؟

البحيرة تحتاج إلى غرف فندقية والاهتمام بالأديرة والمتاحف، ولابد من تطويرها وتسليط الضوء عليها، والاهتمام بالأماكن المحيطة بها، مع ضرورة وضع خطة تجميلية للمحافظة، وعمل مقاهى وكافيتريات تجذب السياح.

هل طالبتم بتعديل قانون السياحة فى مجلس النواب؟

بالفعل طلبنا تعديل قانون السياحة، لأنه تم إنشاؤه منذ عام 68 ، فلا يجوز أن نكون فى عام 2018 ولا نواكب التطور التكنولوجى الموجود فى العالم، خاصة بعد انتشار السياحة الإلكترونية، والتى قد يتسبب بعض المخالفين للقانون، بتدمير سمعة مصر، بالإضافة إلى عدم وجود التزامات على أصحابها.

ولكن السياحة الإلكترونية منتشرة بشكل كبير فى هذه الأيام؟

السياحة الإلكترونية هى المستقبل لمصر، وهى الحاضر فى العالم كله، وطبقًا لإحصائية منظمة السياحة العالمية، سافر مليار و300 ألف سائح حول العالم فى 2017، ومن قام منهم بعمل "بوكينج أون لاين" 980 مليون سائح، ما يعنى أن حوالى 25% هم من يذهبون إلى الشركات ويتعاملون بشكل تقليدى، وبالتالى لابد من تقنينه حتى لا ينافس أحدهم أى شركة مرخصة وبتدفع ضرائب و تأمينات.

ما الإجراءات المتخذة لدعم وتنشيط السياحة فى مصر؟

نقوم بعمل التسويق الخارجى داخل المعارض الخارجية الأساسية، مثل معرض ألمانيا وإنجلترا ودبى، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين بالسياحة عن السياحة الإلكترونية والإدارة السياحية طوال العام، للتدريب وخلق فرصة للشباب لتطوير نفسه.

هل تم عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعات لتدريب الطلاب؟

بالفعل تم تنفيذ بروتوكولات تعاون مع كليات السياحة والفنادق بجامعات الإسكندرية وفاروس والأكاديمية العرب، وتدريب الطلاب فى عمل واقعى، عملى وليس أكاديميا، ومشاركتهم فى المعارض الخارجية، وبمجرد تخرج الطالب يتم تشغيله بمرتب لا يقل عن 6 آلاف جنيه.

كيف ترى الوضع الأمنى الحالى فى مصر وتأثير الإرهاب على السياحة؟

الوضع الأمنى مستقر، ونسب السياحة فى أول 6 أشهر من هذا العام، تفوق أى نسبة فى تاريخ السياحة المصرية، وبنهاية العام ستتعدى الـ10 ملايين سائح، وهى أعلى من نسبة السياحة فى 2010 والتى كانت أعلى نسبة وصلت إليها مصر، وفقًا لإحصائيات السياحة الداخلية من واقع الجوازات، وهو ما يعكس الوضع الأمنى المستقر فى مصر، وأن مسألة الإرهاب موجودة فى كل دول العالم، ويتم محاربته بشكل جيد فى مصر، كما أن تحرير الدولار جعل مصر من أرخص الدول الجاذبة للسياح.

وكيف ترى أداء وزيرة السياحة الجديدة؟

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، تنفذ فكرا جديدا ومختلف عن أى وزير سابق، لأنها تعمل بشكل عملى ومختلف ومواكب للتكنولوجيا، فهى تستوعب كيفية التعامل مع السوشيال ميديا واستخدامه من أجل الترويج الجيد للسياحة فى مصر.