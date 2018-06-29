الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط الجمعة، 29 يونيو 2018 09:59 ص الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق يشهد الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء غدًا السبت توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويشمل المشروع استثمارات بـ10.9 مليار دولار ويوفر 48 ألف فرصة عمل ويقام على 5 ملايين م2. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تصنيع وتوريد 140 عربة سكة حديد لنقل البضائع بتكلفة 544 مليون جنيه.. مصطفى مدبولي: نعتزم استكمال الجهود المبذولة لتطوير السكك الحديدية.. ويؤكد: البناء على ما تم اتخاذه من خطوات الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل.. مصطفى مدبولى: ستقدم خدمة تعليمية متميزة لشرائح متوسطى الدخل.. مجلس الوزراء يعتمد 5 قرارات.. وتنفيذ منظومة الخبز المدعم بالبطاقات الذكية مصطفى مدبولى: طرح حجز 120 ألف وحدة إسكان اجتماعى فى 5 مدن جديدة قريبا مجمع بتروكيماويات مصر مجلس الوزراء اخبار مصر هيئة قناة السويس المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر "العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة