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رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:59 ص
رئيس الوزراء يشهد غدا توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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مجمع بتروكيماويات

مصر

مجلس الوزراء

اخبار مصر

هيئة قناة السويس




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