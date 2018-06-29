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الجمعة، 29 يونيو 2018 08:29 م
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حصاد العرب والعالم.. مصر تغلبت على تل أبيب فى إنتاج الغاز الطبيعى

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:42 م
حصاد العرب والعالم.. مصر تغلبت على تل أبيب فى إنتاج الغاز الطبيعى
إعداد- هاشم الفخرانى
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم الجمعة، العديد من التقارير والمتابعات حول الشأنين العربى والدولى، إلا أن اهتمام الصحف الغربية بالاكتشاف الجديد لشركة" إينى" الإيطالية وهو حقل "نور" سيطر على متابعة الصحف العالمية والتى جاءت على النحو التالى.

 

احتفاء عالمى باكتشافات الطاقة الجديدة فى مصر.. موقع "أويل برايس": حقلا "ظهر ونور" يجعلان القاهرة وحدها قادرة على تصدير الغاز المسال لأوروبا والأسواق الدولية.. وفرص كبرى للتعاون مع السعودية بعد تزايد الطلب فيها

 

 

صحيفة إسرائيلية: مصر تغلبت على تل أبيب فى إنتاج الغاز الطبيعى

 

 

التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن يكشف خطة ما بعد تحرير ميناء الحديدة..المالكى يؤكد: سلامة مواطنى الحديدة أولوية..عقب تحرير الميناء سيكون هناك تعاون بين السعودية والإمارات والحكومة اليمنية لضمان تسهيل التصاريح

 

 

واشنطن بوست: الصلة بين أنصار البريكست وروسيا وحملة ترامب تحظى باهتمام المحققين

 

 

تركيا: لا ننتظر خطوات إيجابية مع الاتحاد الأوروبى خلال رئاسة النمسا

 

 


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