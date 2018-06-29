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حصاد أهم الأخبار.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:00 م
حصاد أهم الأخبار.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد
كتب إبراهيم سالم
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نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها غادة والى: بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها، والإسكان يبدأ بيع 33537 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة، والأوقاف تحذر المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى.. وتؤكد: نحترم الأزهر.

 

 

 

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