حصاد أهم الأخبار.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد

كتب إبراهيم سالم

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها غادة والى: بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% الأحد ورفع الحد الأدنى لـ750 جنيها، والإسكان يبدأ بيع 33537 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة، والأوقاف تحذر المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى.. وتؤكد: نحترم الأزهر.

الإسكان: بيع 33537 كراسة شروط لحجز 30145 قطعة أرض سكنية بنظام القرعة

الأوقاف: نحذر المشبوهين من إثارة الجدل حول قانون الفتوى.. وتؤكد: نحترم الأزهر

التعليم تعلن تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة

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عمومية نقابة الصيادلة توافق على ميزانية عامى 2015 و2016

وزير القوى العاملة يسلم مواطنة هوية صرف المعاش التقاعدى بالعراق لزوجها المتوفى