حتى لا ننسى.. جرائم الإخوان والسلفيين تحت قبة البرلمان (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يرصد جرائم الإخوان والسلفيين تحت قبة البرلمان، فى أول مجلس تشريعى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.

يكشف الفيديو كيف حاول الإخوان والسلفيون استغلال تواجدهم فى البرلمان الماضى لتغيير هوية الشعب المصرى، فضلاً عن معاركهم الوهمية ومشاداتهم فيما بينهم، التى تعد وصمة فى تاريخ الحياة النيابية المصرية.

ورصد الفيديو احتجاجات رموز التيار السلفى والإخوان فى مدينة الإنتاج الإعلامى، فضلاً عن آراء عدد من رموزهم فى برامج التوك شو وخطب المساجد، والتى كانت صادمة بشكل لافت.