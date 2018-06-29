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حبس خفير وحداد لسرقتهما 852 ألف جنيه من شركة بقويسنا فى المنوفية

الجمعة، 29 يونيو 2018 09:37 م
حبس خفير وحداد لسرقتهما 852 ألف جنيه من شركة بقويسنا فى المنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية،حبس خفير نظامى وحداد، لسرقتهما مبلغ مالى وصل إلى 852 ألفًا و450 جنيهًا من شركة للتنمية الزراعية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
  
وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بأنه إلحاقًا بالمحضر رقم 13709 جنح مركز قويسنا، لسنة 2018 بشأن ما تبلغ من "م.س.ش" مالك الشركة الأهلية للتنمية الزراعية الكائنة بمدينة قويسنا، بتضرره من المسئول عن خزينة الشركة "م.م.ح" 28 سنة، ومقيم بقرية أشليم دائرة المركز لقيامه بتبديد مبلغ 851 ألفًا و450 جنيهًا، من الخزينة عهدته.
 
وبسؤال المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، ووضع خطة بحث برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، وجرى تنفيذها من خلال فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائى بمركز قويسنا، برئاسة المقدم مصطفى حسنيين رئيس مباحث قويسنا ومعاونة الرائد أحمد غباشى، وتنسيقاً مع فرع الأمن العام بالمنوفية، وكان من أهم بنود خطة البحث معاينة مكان الواقعة بالاستعانة بخبراء الأدلة الجنائية وصولاً لثمة مدلولات تفيد فى كشف غموض الواقعة، وحصر علاقات وخلافات المجنى عليه.
 
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من "س.ع.ن"، 29 سنة، خفير نظامى بمركز شرطة قويسنا، ومقيم بقرية أشليم دائرة المركز، و"م.س.م" 40 سنة، حداد ومقيم بميت غمر دقهلية، وسبق اتهامه فى 8 قضايا، و"ى.ف.ا" 40 سنة، عامل سابق بالشركة، ومقيم بقرية أشليم دائرة المركز، جارى ضبطه.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم الأول وبالتنسيق مع أمن الدقهلية تم ضبط المتهم الثانى، وبمناقشتهما قررا بقيامهما بارتكاب الواقعة، مستغلين سابقة عمل الثالث بالشركة فى الحصول على معلومات وتوجها ليلاً لمقر الشركة وقاما بسرقة المبلغ المالى واقتسماه فيما بينهما، وبإرشادهما تم ضبط 500 ألف جنيه و2 سيارة، وتم تحرير المحضر رقم 2179 جنح شبرا القاهرة لسنة 2018 وتباشر النيابة التحقيقات.

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