حالة الطقس اليوم الجمعة 29/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن توالى درجات الحرارة انخفاضها ليسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه تتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً :

تنخفض درجات الحرارة بصورة ملموسة وكبيرة خلال ساعات النهار، لتصبح دون مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية معتدلة في عموم المناطق، مع ظهور السُحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مُثيرة للغبار والأتربة في المناطق الصحراوية.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً :

تنخفض درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، لتصبح الأجواء رطبة ومائلة للبرودة في عموم المناطق.

وتظهر كميات من السُحب المنخفضة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.