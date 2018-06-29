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الجمعة، 29 يونيو 2018 12:54 م
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جامعة بيروت العربية تمنح الدكتور مجدى يعقوب الدكتوراه الفخرية تقديرا لإنجازاته

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:12 م
جامعة بيروت العربية تمنح الدكتور مجدى يعقوب الدكتوراه الفخرية تقديرا لإنجازاته جراح القلب المصرى العالمى الدكتور مجدى يعقوب
أ ش أ
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كرمت جامعة بيروت العربية برئاسة الدكتور عمرو العدوى، جراح القلب المصرى العالمى الدكتور مجدى يعقوب، ومنحته الدكتوراه الفخرية تقديرا لإسهاماته العلمية والإنسانية الكبيرة فى مجال الطب، وذلك فى احتفالية كبيرة أقامتها الجامعة بحضور سفير مصر لدى لبنان السفير نزيه النجارى ولفيف من الشخصيات العلمية والأكاديمية فى لبنان ومصر.

وقال السفير النجارى – فى تصريح، اليوم الجمعة – إن الدكتور مجدى يعقوب يمثل قيمة مصرية عالمية كبيرة، تبعث على الفخر والاعتزاز فى ضوء ما قدمه – ولا يزال - من عطاء مميز فى مجال جراحة القلب، فضلا عن إسهاماته الإنسانية منقطعة النظير والتى يعتز بها المصريون جميعا.

وأثنى السفير المصرى على مبادرة جامعة بيروت العربية برئاسة الدكتور عمرو العدوي، بمنح الدكتوراة الفخرية للدكتور مجدى يعقوب، مؤكدا أن هذا الأمر يعكس تقديرا من جانب صرح علمى متميز ومشهود له بالإنجازات الكبيرة التى يقدمها "يعقوب" للعلم والإنسانية جمعاء.


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