جارديان: إيطاليا تواجه دعوى قضائية بسبب اجتماع مع رئيس الأمن الوطنى السورى

كتب: هانى محمد

تواجه الحكومة الإيطالية دعوى فى المفوضية الأوروبية بسبب اجتماع يزعم أنه عقد أوائل العام الجارى بين على مملوك رئيس مكتب الأمن الوطنى السورى وكبار المسؤولين الأمنيين الإيطاليين.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المركز الأوروبى للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهو من قدم الدعوى، وأن على مملوك التقى بوزير الداخلية الإيطالى حينئذ ماركو مينيتى، وكذلك بألبيرتو مانينتي، رئيس وكالة أمن المعلومات والأمن الخارجي، وهى جهاز الاستخبارات الخارجية الإيطالي.

وذكرت المنظمة الحقوقية فى الدعوى أن هذا الاجتماع يعتبر مخالفة لحظر الدخول الأوروبى المفروض على مسئول الأمن السورى على مملوك فى عام 2011، مؤكدة حصولها على معلومات من عدة مسؤولين حكوميين، ومصادر صحفية تثبت صحة التقارير الإعلامية التى أفادت فى فبراير الماضى بأن مملوك وصل العاصمة الإيطالية روما بطائرة خاصة لبحث مسائل متعلقة بالأمن القومى مع المسؤولين الإيطاليين.

وأعلنت المنظمة أن الحكومة الإيطالية لم تبلغ الحلفاء الأوروبيين بهذا الاجتماع، بمن فيهم مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موغيريني، وذلك على الرغم من أنها عضو فى الحزب الديمقراطى الإيطالي، الذى كان حزبا حاكما فى البلاد حينئذ.