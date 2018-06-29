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الجمعة، 29 يونيو 2018 03:20 م
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تهديد روسى بعدم دفع رسوم عضويتها فى مجلس أوروبا

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:37 م
تهديد روسى بعدم دفع رسوم عضويتها فى مجلس أوروبا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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صرح مصدر فى مجلس الاتحاد الروسى بأن بلاده لن تدفع رسوم عضويتها فى مجلس أوروبا حتى نهاية عام 2018 على الأقل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان رسميا عن ذلك قريبا.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة: " إن روسيا لن تسدد هذه الرسوم طالما هناك إجراءات تمييزية للوفد الروسى فى البرلمان الأوروبي". 
وأضاف:" إن مجلس أوروبا لا ينوى فرض عقوبات على روسيا بسبب عدم دفع الرسوم".

يُذكر أن الخلاف بين روسيا ومجلس أوروبا احتدم خلال السنوات القليلة الماضية بسبب العقوبات المفروضة على الوفد الروسى من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على خلفية الوضع فى شبه جزيرة القرم.يشار أيضا إلى أن موسكو لا ترسل منذ عام 2016 الوثائق اللازمة لاعتماد وفدها لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، لأن البرلمانيين الروس فى الفترة 2014-2015 حُرِموا من حق التصويت وفرصة المشاركة فى أعمال الهيئات التشريعية بسبب الموقف المتعلق بشبه جزيرة القرم.


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