تعرف على أبرز 7 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصرى

كتب: أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى المصرى، عن عدة مؤشرات إيجابية لتطور الاقتصاد المصرى خلال 9 أشهر والفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017– 2018 بينها تحويلات المصريين العاملين بالخارج التى ارتفعت خلال الفترة لتسجل 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 7 مؤشرات تؤكد تحسن أداء الاقتصاد المصرى.

11 مليار دولار فائض كلى فى ميزان المدفوعات المصرى خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2017/2018 ‏.

58% تراجعًا فى عجز الحساب الجارى خلال الفترة يوليو/مارس 2017/2018 مقارنة بالفترة المناظرة، ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار ‏(مقابل ‏نحو ‏12.5 مليار دولار)‏.‏

ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 17.6% لتصل إلى نحو 18.8 مليار دولار ‏‏(مقابل نحو 16.0 مليار دولار)‏، انعكاسا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف.

تصاعد الفائض فى ميزان الخدمات بمعدل 138.2% ليسجل نحو 7.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.3 مليار دولار).

تصاعد متحصلات السفر لتبلغ نحو 7.3 مليار دولار (مقابل نحو 2.8 مليار دولار)‏

11.9% ارتفاعًا فى إيرادات قناة السويس لتسجل نحو 4.2 مليار دولار .

22.9% تصاعدًا فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 19.5 مليار دولار.‏