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الجمعة، 29 يونيو 2018 03:20 م
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ترحاب حذر من مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة باتفاق اللاجئين الأوروبى

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:20 م
ترحاب حذر من مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة باتفاق اللاجئين الأوروبى لاجئين - أرشيفية
جنيف (رويترز)
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أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، ترحابا حذرا باتفاق بشأن الهجرة توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبى وحثتا الدول الأعضاء على تقاسم المسؤولية ومساعدة الدول الواقعة فى خط المواجهة وفى مقدمتها إيطاليا.

وقال تشارلى ياكسلى المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين فى إفادة صحفية بجنيف "نرحب بأى نتيجة تؤدى إلى نهج يتسم بقدر أكبر من التعاون والتناغم فى مسألة اللجوء، وإلى نهج يعطى الأولوية ويقوم فى أساسه على إنقاذ الأرواح فى البحر".

وقال ليونارد دويل من المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة "أى حل يجب أن يكون حلا أوروبيا".

وأضاف "نحن لا نتحدث عن مراكز عمليات فى الخارج، هذه هى النقطة الرئيسية، هذه المراكز يجب أن تكون فى أوروبا".

ومضى قائلا إن نقاط الإنزال من السفن يجب ألا تكون فى ليبيا نظرا لعدم توافر الأمن وغياب القانون.

 


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