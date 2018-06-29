ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة.. "القلعة للاستشارات" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 197.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 655.9 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 112.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 509.9 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بحجم تداول بلغ 101.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 73.6 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 74.3 مليون ورقة وبقيمة تداول 19.5 مليون جنيه، ثم "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 50.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 38.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول" بحجم تداول بلغ 45 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 130.1 مليون جنيه، تلتها "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول 37.2 مليون جنيه، وقيمة تداول 11.8 مليون جنيه، ثم "العربية لحليح الأقطان" بحجم تداول 37 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 97.3 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 26.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 52.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول بلغ 18.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 82.2 مليون جنيه.