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بطريرك الكاثوليك مهنئًا السيسى بـ"30 يونيو": ندعو الرب أن تكون مناسبة رخاء

الجمعة، 29 يونيو 2018 12:24 م
بطريرك الكاثوليك مهنئًا السيسى بـ"30 يونيو": ندعو الرب أن تكون مناسبة رخاء الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك
كتبت – سارة علام
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هنأ الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.
 
وأضاف البطريرك: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسى، نهنئ  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب حفظ الله مصر وشعبها". 
 
 

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