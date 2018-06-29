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انتخاب البرتغالى أنطونيو فيتورينو مديرا عاما لمنظمة الهجرة الدولية

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:34 م
انتخاب البرتغالى أنطونيو فيتورينو مديرا عاما لمنظمة الهجرة الدولية منظمة الهجرة الدولية
جنيف (أ ف ب)
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انتخب السياسى البرتغالى والمفوض الأوروبى السابق أنطونيو فيتورينو الجمعة، فى منصب المدير العام لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، بعد أن رفضت الدول الأعضاء انتخاب مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية على تويتر، أن "أنطونيو مانويل دى كارفالهو فيريريا فيتورينو انتخب مديرا عاما لمنظمة الهجرة الدولية"، بعد تصويت تم خلف الأبواب المغلقة ودام نحو 5 ساعات.

وباستثناء فترة واحدة بين العامين 1961 و1969، كان مدير منظمة الهجرة الدولية أميركيا على مدى تاريخها الممتد منذ 67 عاما.

لكن كين ايزاكس، مرشح ترامب لتولى إدارة المنظمة وهو المدير التنفيذى لمنظمة "ساماريتانز بورس" المسيحية الخيرية، والذى واجه اتهامات بالتعصب ضد المسلمين، لم يحظ بدعم غالبية الاعضاء.

وتم اقصاء إيزاكس بعد ثلاث جولات من التصويت، حسب ما أفادت مصادر مطلعة مباشرة على عملية التصويت.

ويحل فيتورينو محل الدبلوماسى الأمريكى المخضرم وليام ليسى سوينج الذى شغل مناصب رفيعة فى وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة فى إطار مسيرة مهنية استمرت نحو نصف قرن. 

 


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