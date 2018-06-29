"اليوم السابع": 30 يونيو.. يوم تحررت مصر

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، 30 يونيو.. يوم تحررت مصر.. خرج ملايين المصريين فى الشوارع يرفضون حكم الإخوان.. واستجابت القوات المسلحة وأعادت الدولة من الاختطاف.. هكذا غيرت 30 يونيو وجه مصر بالبناء والتنمية.. المشروعات الكبرى بالمحافظات.. سحارة ترعة سرابيوم وأنفاق قناة السويس.. مشروع الأسماك والرمال السوداء فى كفر الشيخ.. طريق الكباش الفرعونى بالأقصر.. «مدينة الأثاث» و«ميناء الصيد» و«فندق اللسان» بدمياط.. والمثلث الذهبى يربط النيل بالمتوسط.. والمنطقة اللوجستية بالغربية.. خالد العنانى وزير الآثار: ثورة أخرجتنا من النفق المظلم.. المصريون فى الخارج يحتفلون بذكرى تحرير مصر من الإخوان.. ألمانيا: كنا على قلب رجل واحد .. اليونان: عبرنا بمصر لبر الأمان.. فرنسا: خرجنا من مفترق الطرق.. أمريكا: وضعتنا على الطريق الصحيح.. روسيا: أبرزت تلاحم الشعب مع الجيش.. سويسرا: واجهنا مخطط الإخوان.



فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ 30 يونيو.. يوم تحررت مصر خرج ملايين المصريين فى الشوارع يرفضون حكم الإخوان.. واستجابت القوات المسلحة وأعادت الدولة من الاختطاف.. هكذا غيرت 30 يونيو وجه مصر بالبناء والتنمية.. المشروعات الكبرى بالمحافظات.. سحارة ترعة سرابيوم وأنفاق قناة السويس.. مشروع الأسماك والرمال السوداء فى كفر الشيخ.. طريق الكباش الفرعونى بالأقصر.. «مدينة الأثاث» و«ميناء الصيد» و«فندق اللسان» بدمياط.. والمثلث الذهبى يربط النيل بالمتوسط.. والمنطقة اللوجستية بالغربية.. خالد العنانى وزير الآثار: ثورة أخرجتنا من النفق المظلم.. المصريون فى الخارج يحتفلون بذكرى تحرير مصر من الإخوان.. ألمانيا: كنا على قلب رجل واحد .. اليونان: عبرنا بمصر لبر الأمان.. فرنسا: خرجنا من مفترق الطرق.. أمريكا: وضعتنا على الطريق الصحيح.. روسيا: أبرزت تلاحم الشعب مع الجيش.. سويسرا: واجهنا مخطط الإخوان



ـ الأندية والنجوم يواصلون دعم مبادرة عقد أول مؤتمر موسع للكرة المصرية.. «بريزنتيشن سبورت» تعلن دعمها لمؤتمر «اليوم السابع» للنهوض بصناعة كرة القدم

ـ "30 يونيو" حولت محافظات مصر إلى "مدن عالمية".. 25 مشروعاً قومياً تكشف حجم الإنجازات خلال 5 سنوات.. وإنشاء سحارة ترعة سرابيوم وأنفاق قناة السويس بالإسماعيلية.. ومشروع الأسماك والرمال السوداء فى كفر الشيخ