النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت مختلف الكبارى والطرق انتظام فى الحركة المرورية خلال الذروة الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، وسط انتشار رجال المرور لتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.