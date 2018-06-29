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"المصرية اللبنانية للأعمال" تكرم اللاعبات المصريات بدورة البحر المتوسط

الجمعة، 29 يونيو 2018 06:48 م
"المصرية اللبنانية للأعمال" تكرم اللاعبات المصريات بدورة البحر المتوسط الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال
كتب هانى الحوتى
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تعتزم لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تنظيم حفل تكريم للبطلة فريدة عثمان واللاعبات المصريات المشاركات فى دورة ألعاب البحر المتوسطة المقامة حالياً فى إسبانيا لتمثيلهم المشرف لمصر فى البطولة.
 
وأعربت الدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادتها البالغة بما حققته المرأة المصرية من انجازات جديدة للرياضة وتمثيلها المشرف فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة.
 
وأضافت زينب الغزالى، لـ"اليوم السابع"، أن حصول السباحة المصرية فريدة عثمان على 3 ميداليات خلال دورة ألعاب البحر المتوسط بالإضافة إلى فوز سارة سمير بالميدالية الذهبية فى منافسات رفع الأثقال ونانسى طمان بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات الجمباز يعد انجازاً كبيراً حققته اللاعبات المصريات للرياضة المصرية.
 
وتابعت، أن التمثيل المشرف للاعبات المصريات والانجازات التى حققتها البطلة فريد عثمان وهو إنجاز كبير اعاد الفرحة للمصريين ويؤكد على الدور الرائد الذى تلعبه المرأة المصرية فى مختلف المجالات.
 
يذكر أن لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال كانت قد اقامت حفل تكريم للسباحة مصر الذهبية فريدة عثمان صاحبة أول ميدالية مصرية فى بطولة العالم للسباحة أكتوبر 2017.
 

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