video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 07:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور يضبط 7850 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الجمعة، 29 يونيو 2018 07:15 م
المرور يضبط 7850 مخالفة أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7850 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 92 مخالفة تجاوز سرعات و 2150 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 19 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 72 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 39 دراجة بخارية وسيارة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات مرورية

اداب المرور

مرور الجيزة

اخبار مصر

الحوادث

رصد المخالفات




لا تفوتك
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

قائد قوات الدفاع الجوى: نعاهد الله أن نظل فى مواقعنا ‏لمجابهة أى تهديدات.. فيديو

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

اليونسكو تدرج موقعا تراثيا فى قائمة الخطر وتنذر المجتمع الدولى من سد إثيوبيا ومشروع كوراج لإنتاج السكر.. وتؤكد: بحيرة تركانا الأملح فى إفريقيا ومختبر استثنائى لدراسة الأجناس النباتية والحيوانية

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

فيديو وصور..انتفاضة المهاجرين تهدد "البيت الأبيض".. دعوات لتظاهرات ضخمة السبت ضد سياسات ترامب فى ملف الهجرة..ونشطاء يتهمون الإدارة الأمريكية بالتسبب فى تشريد ألفى طفل ويؤكدون:"سننزل الشوارع مرة أخرى"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة