المرجعية الدينية الشيعية تدعو السلطات العراقية لعدم التسامح مع المتطرفين

كربلاء (أ ف ب)

دعت المرجعية الدينية الشيعية العليا فى العراق الجمعة، الحكومة إلى عدم التغاضى عن القضاء على المتطرفين والانشغال بالانتخابات، منتقدة تقاعس السلطات فى إنقاذ رهائن عثرت القوات الأمنية على جثثهم قبل يومين بعدما أعدمهم تنظيم داعش الإرهابى.

وقال الشيخ عبد المهدى الكربلائى، المتحدث باسم آية الله السيد على السيستانى خلال خطبة الجمعة فى كربلاء "تلقينا وتلقى العراقيون جميعا، ببالغ الأسى والأسف، نبأ العملية الإجرامية التى قامت بها عصابات داعش، باختطافها وقتلها لعدد من الإخوة العاملين فى إسناد القوات الأمنية والشرطة".

وأضاف "نتقدم بهذه المناسبة بأحر التعازى وخالص المواساة لعائلات الشهداء، الذين لم تنفع مناشدتهم فى قيام الجهات المعنية فى التحرك السريع لإنقاذ هؤلاء".

وكانت القوات الأمنية العراقية عثرت الأربعاء، على جثث 8 أشخاص قرب طريق بغداد كركوك، بينهم 6 مخطوفين ظهروا فى فيديو لتنظيم داعش الأسبوع الماضى.

وردا على ذلك، نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام الخميس بحق 13 جهاديا مدانا، بناء على أوامر من رئيس الوزراء حيدر العبادى، الذى تلقى انتقادات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، تتهمه بالتقاعس وعدم الحزم فى الرد على فظائع تنظيم داعش الإرهابى.

وأشار الكربلائى إلى أنه "سبق أن نبهنا أن المعركة مع عصابات داعش لم تنته إذ لا تزال مجاميع من عناصرها تظهر وتختفى بين وقت وآخر".