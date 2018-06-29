"المحامين": لا علاقة للنقابة ومجلسها بالرحلات المعلنة على فيس بوك

كتب محمد السيد

نفى سامح عاشور نقيب المحامين، علاقة النقابة العامة بأى إعلان أو تنظيم لأى رحلة أيا كان نوعها وما يتداول بشأنها على صفحات التواصل الاجتماعى أو المعلنة بغرف المحامين وأنديتها، حتى ولو كانت مستخدمة شعار النقابه أو لجانها أو منسوبة الى أى عضو مجلس نقابة عامة أيا كان موقعه.

وأكد سامح عاشور، فى بيان له، أن نقابة المحامين غير مسئولة عن أى إعلانات رحلات معلنه على صفحات التواصل الاجتماعى أو بأى وسيلة أخرى، محذرا أى عضو أو محامٍ من القيام بالإعلان عن أى رحلة ينسبها للنقابة أو إحدى لجانها أو يضع اسم النقابة عليها.