"القومى للطفولة": واحدة من كل 20 فتاة متزوجة أو سبق لها الزواج

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة، أنه سيجرى التوسع فى لجان حماية الأطفال من العنف، خاصة القضاء على زواج الأطفال قبل 18 سنة.

وقالت رئيس المجلس القومى للأمومة والطفولة لـ"اليوم السابع": "فتاة واحدة من أصل عشرين فتاة ممن تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشر والسابعة عشر، هى حالياً إما متزوجة أو سبق لها الزواج".

وأضافت "العشماوى"، أن هناك خططًا سيجرى تطبيقها، وتنفيذ جولات ميدانية فى جميع المحافظات لنشر التوعية بمخاطر زواج الأطفال.