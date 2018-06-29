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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:20 ص
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حمله مرور - ارشيفيه
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

و هم " محمد.س.م"33 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة غرب و"وليد.م.ا"29 عاما مقيم النحاس الزقازيق شرقية و"محمد.س.م"25 عاما مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية و"عصام.ش.ف"30 عاما مقيم دائرة مركز الإسماعيلية و"محمد.ش.ش"31 عاما سائق ومقيم المحلة الكبرى غربية و"حسين.س.م"31 عاما سائق ومقيم الصالحية الجديدة شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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