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"الفيروسات الكبدية": اجتماع للمكتب التنفيذى لوضع خريط عمل جديدة الأسبوع المقبل

الجمعة، 29 يونيو 2018 05:00 ص
"الفيروسات الكبدية": اجتماع للمكتب التنفيذى لوضع خريط عمل جديدة الأسبوع المقبل الدكتورة منال حمدى السيد عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية
كتب وليد عبد السلام
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أكدت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذى للجنة القومية لوضع خريطة العمل الجديدة للجنة فى حضور جميع الأعضاء.
 
وقالت عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" إنه جارى التواصل من خلال القيادات الإدارية للجنة القومية التواصل مع وحدات الفيروسات بالقاهرة والمحافظات لمتابعة نشاطها ومتابعة علاج المرضى.
 
وأضافت أن الأدوية متوفرة والمهمة الكبيرة هى البحث عن المصابين بالفيروس وعلاجهم، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية بشكل عام.

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الصحة

الفيروسات الكبدية

خريطة العمل

فيروس سى




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