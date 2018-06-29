"الفيروسات الكبدية": اجتماع للمكتب التنفيذى لوضع خريط عمل جديدة الأسبوع المقبل

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة منال حمدى السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم عقد اجتماع للمكتب التنفيذى للجنة القومية لوضع خريطة العمل الجديدة للجنة فى حضور جميع الأعضاء.

وقالت عضو اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع" إنه جارى التواصل من خلال القيادات الإدارية للجنة القومية التواصل مع وحدات الفيروسات بالقاهرة والمحافظات لمتابعة نشاطها ومتابعة علاج المرضى.

وأضافت أن الأدوية متوفرة والمهمة الكبيرة هى البحث عن المصابين بالفيروس وعلاجهم، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية بشكل عام.