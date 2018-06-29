العثور على جثة "زمار بلدى" متعفنه داخل شقته ببيلا فى كفر الشيخ

عثر رجال مباحث قسم شرطة بيلا بكفر الشيخ، على جثة زمار بلدى لقى حتفه منذ 3 أيام، متعفنة داخل دورة مياه شقته، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة بيلا، من "ب. م.م.ر" 70 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمدينة بيلا، بانبعاث رائحة كريهة من شقة نجلها "محمود. غ. ع.ع" 33 سنة ،" زمار بلدى" ومقيم بمفرده داخل شقته بمدينة بيلا.

انتقل الرائد محمد قطاطو، رئيس مباحث قسم شرطة بيلا، والملازم أول محمود بلال، معاون مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص، عقب التقابل مع المبلغة، التى قامت بفتح باب الشقة بمعرفتها، وجود نجلها "المتوفى" جثة هامدة بدورة مياه الشقة، وفى حالة تعفن، عارى الجسد، وبجواره هاتفه المحمول، والعثور علي سرنجة فارغة بها آثار دماء على سرير غرفة نومه، ووجود جميع متعلقاته الشخصية، وكشفت معاينة رجال المباحث أن جميع منافذ الشقة سليمة ولا توجد ثمة بعثرة بمحتويات الشقة.

وبسؤال المُبلغة "والدة المتوفي"، قررت بأن نجلها يقيم بمفرده بذات الشقة عقب انفصاله عن زوجته، مضيفة أنه يعالج من الإدمان منذ فترة، كما سبق تردده أكثر من مرة على مصحات للعلاج من الأدمان، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى وفاته أو الاشتباه فى وفاته جنائيًا.

وأكد التقرير الطبى، الذى أعده مفتش الصحة، الذى وقّع الكشف الطبى عل الجثة، أن الوفاة مرّ عليها أكثر من ثلاثة أيام، ووجود تعفن وتيبس رمى كامل بالجثة، ولا توجد أى إصابات ظاهرية، كما أنه لايمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه، نظرً لحالة التعفن المنتشر بالجثة.

وكشفت تحريات المباحث، أن المتوفي سبق اتهامه فى 3 قضايا ما بين سرقة بالإكراه، مخدرات،سلاح أبيض، آخرهم القضية رقم 3327 جنايات مركز نبروه بالدقهلية لسنة 2018 "سرقة بالإكراه."

وتم نقله إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر المحضر 1190 إدارى قسم شرطة بيلا لسنة 2018، وأخطرت النيابة التى قررت انتداب الطبيب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.