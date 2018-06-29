السيطرة على حريق بصيدلية بسبب ماس كهربائى بالدقهلية

تمكن ضباط الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بصيدلية بناحية قرية النسايمة التابعة لمركز المنزلة.

تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بصيدلية كائنة بقرية "النسايمة" دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن الصيدلية كائنة بالطابق الأرضى ملك المدعوة عزيزة م. 62 سنة صيدلانية ومقيمة بندر المنزلة بعقار مكون من أربعة طوابق ملك المدعو حسن ك. 46 سنة صياد، ومقيم بذات القرية.

نجم عن ذلك إحتراق بعض محتويات الصيدلية، ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال مالكة الصيدلية عللت سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهرباء بالتوصيلات الداخلية بالصيدلية

ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.