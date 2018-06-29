السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

كتب رضا حبيشى

اعتمد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، جدول تشغيل القطارات الجديد للعام المالى 2018/ 2019 بتعديلات فى مواعيد 24 قطار تعمل على خطوط الوجه البحرى، على أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة ابتداء من 1 يوليو المقبل، حيث راعت الهيئة فى الجدول الجديد طلبات المواطنين بإضافات وفقات جديدة لبعض القطارات فى عدد من المحطات وكذلك تعديل بعض المواعيد.

تعديلات فى جداول التشغيل

وشمل جدول تشغيل القطارات الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه تعديل موعد قيام قطارين مكيفين تحمل رقمى 919 القاهرة ـ الإسكندرية حيث تم تعديل موعد قيامه من القاهرة ليصبح 14.25 ظهرا بدلا من 14.20، ورقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية تم تعديل موعد قيامه من القاهرة ليصبح 17.40 بدلا من 17.45، وكما تم تعديل موعد قيام قطار اكسبريس رقم 15 القاهرة ـ الإسكندرية ليصبح قيامه من القاهرة 11.25 بدلا من 11.30.