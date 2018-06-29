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السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:07 م
السكة الحديد تعدل مواعيد 24 قطارا بخطوط بحرى والعمل يبدأ من 1 يوليو وزير النقل وسيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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اعتمد المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، جدول تشغيل القطارات الجديد للعام المالى 2018/ 2019 بتعديلات فى مواعيد 24 قطار تعمل على خطوط الوجه البحرى، على أن يبدأ العمل بالمواعيد الجديدة ابتداء من 1 يوليو المقبل، حيث راعت الهيئة فى الجدول الجديد طلبات المواطنين بإضافات وفقات جديدة لبعض القطارات فى عدد من المحطات وكذلك تعديل بعض المواعيد.
 

تعديلات فى جداول التشغيل

وشمل جدول تشغيل القطارات الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه تعديل موعد قيام قطارين مكيفين تحمل رقمى 919 القاهرة ـ الإسكندرية حيث تم تعديل موعد قيامه من القاهرة ليصبح 14.25 ظهرا بدلا من 14.20، ورقم 959 القاهرة ـ الإسماعيلية تم تعديل موعد قيامه من القاهرة ليصبح 17.40 بدلا من 17.45، وكما تم تعديل موعد قيام قطار اكسبريس رقم 15 القاهرة ـ الإسكندرية ليصبح قيامه من القاهرة 11.25 بدلا من 11.30.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فكري يوسف

تغيير مواعيد القطارات

يعقل ان جدول تعديل القطارات ومنشور ووزير ورئيس سكه حديد علشان خمس دقائق بالنقص او الزياده القطارات بتتأخر بالساعات ياريت حد يسافر اي دوله اوربيه يشوف القطارات وكيفن الالتزام بالمواعيد علشان مصر تتقدم مش قرارات وخلاص

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