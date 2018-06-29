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السفير السعودى يزور عدلى منصور.. ويؤكد: قاد مصر فى فترة بالغة الدقة

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:23 ص
السفير السعودى يزور عدلى منصور.. ويؤكد: قاد مصر فى فترة بالغة الدقة السفير أسامة نقلى والمستشار عدلى منصور
كتب هيثم سلامة
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قال سفير خادم الحرمين الشريفين والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلى، أن الرئيس الأسبق عدلى منصور قاد مصر فى فترة بالغة الدقة، مشيرا إلى أنه سعيداً بزيارته له أمس.

وعلق السفير أسامة نقلى، عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام، عن كواليس زيارته أمس الخميس للرئيس الأسبق عدلى منصور، قائلاً :"فخامة الرئيس السابق المستشار عدلى منصور قاد مصر فى فترة بالغة الدقة .. سعدت الخميس 28 يونيو بزيارته".

وأضاف "نقلى" قائلاً :"وكان الحديث يدور عن ذكريات قيامى بزيارته عندما كان رئيساً بصحبة الأمير سعود الفيصل رحمه الله فى مقر رئاسة الجمهورية وما جرى بحثه للتحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والتنسيق والتشاور المشترك بين بلدينا الشقيقين للتعامل معها بما يحفظ امن واستقرار الوطن العربي".

وتابع :"ولا يمكن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية دون التطرق لتاريخية هذه العلاقة وما تتمتع به من أواصر روحية ووشائج قربى وعمل دؤوب فى خدمة المصالح المشتركة، وخدمة العمل العربي والإسلامي المشترك، والأمن والسلم الدوليين.. كما تم التطرق الى ما تشهده العلاقات اليوم من تميزا فى كافة المجالات تحت رعاية قيادتى البلدين حفظهما الله".

حساب السفير أسامة نقلى على انستجرام
حساب السفير أسامة نقلى على انستجرام

 

 


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