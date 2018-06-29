الداخلية توفر سلع غذائية بأسعار مخفضة بالبحر الأحمر

كتب محمود عبد الراضي

وفرت وزارة الداخلية منافذ متنقلة "سيارات" لعرض وطرح بعض السلع الأساسية للمواطنين بالبحر الأحمر بأسعار مناسبة، وذلك فى إطار مبادرة (نعم من أجل التنمية)، والتى تهدف إلى الوصول للمناطق الحدودية، وذلك تحت إشراف اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر والقيادات الأمنية، ولقيت المبادرة إقبالاً وإستحساناً من قبل المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات المجتمعية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين .