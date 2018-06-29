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"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى

الجمعة، 29 يونيو 2018 08:44 م
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 306.9 مليون ورقة بقيمة 1017.3 مليون جنيه، وجاء قطاع الاتصالات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 230.1 مليون ورقة، بقيمة 813.1 مليون جنيه.
 
 
فيما احتل قطاع العقارات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 195.7 مليون ورقة بقيمة 777.7 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 48.4 مليون ورقة بقيمة 193.6 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 44.3 مليون ورقة بقيمة 317.7 مليون جنيه.
 
 
 
وفى المركز السادس قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، بحجم تداول بلغ 30.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 834.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 25.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 202.1 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 23.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 97.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 17 مليون ورقة منفذة بقيمة 104.7 مليون جنيه، ثم قطاع  الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 11.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 224.4 مليون جنيه.
 
 
 
وحل قطاعا البنوك والكيماويات فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 7.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 450 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7.6 مليون ورقة بقيمة 125.2 مليون جنيه.
 

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