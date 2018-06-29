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الحكومة الفلسطينية تشيد بقرار الاشتراكية الدولية مقاطعة ومعاقبة إسرائيل

الجمعة، 29 يونيو 2018 04:42 م
الحكومة الفلسطينية تشيد بقرار الاشتراكية الدولية مقاطعة ومعاقبة إسرائيل الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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رحبت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتبنى الاشتراكية الدولية مشروع القرار الفلسطينى الذى يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ودعم تشكيل لجان تحقيق فى الجرائم الإسرائيلية، ومقاطعة وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلى.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود إن "تبنى الاشتراكية الدولية - خلال اجتماعها الذى عقد فى جنيف - لهذا القرار الهام والمنحاز لصالح الحق الذى تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية وجوهرية المكانة العالمية التى تمثلها القضية الفلسطينية، وحضورها الدائم فى الضمير العالمي، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الاحتلالية التى تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية".

وحث المتحدث الرسمى الدول والأحزاب والفعاليات العالمية على تطبيق قراراتها والعمل من أجل إجبار الاحتلال الإسرائيلى على الرضوخ للقرارات والشرائع والقوانين الدولية.

وجدد التأكيد على أن السلام والأمن فى المنطقة والعالم لا يمكن أن يتحققا إلا عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

 


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