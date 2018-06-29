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الجمعة، 29 يونيو 2018 01:39 م
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الحكومة البلغارية تنجو من محاولة لحجب الثقة عنها

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:09 م
الحكومة البلغارية تنجو من محاولة لحجب الثقة عنها رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف
أ ش أ
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اجتازت حكومة رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف اليوم الجمعة تصويتا فى البرلمان على حجب الثقة عنها، والذى تقدمت به المعارضة بسبب ما وصفته ب" فشل السياسة الأمنية للحكومة".

وذكرت وكالة الأنباء البلغارية أن مذكرة سحب الثقة التى تقدم بها 80 نائبا من ائتلاف الحزب الاشتراكى البلغارى المعارض حظيت بتأييد 104 أعضاء فى التصويت من حزب المعارضة ، بينما رفضها 131 آخرون من حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا الحاكم" وحزب الوطنيون المتحدون وحزب فوليا.

ويحتاج تمرير مذكرة حجب الثقة إلى نصف عدد أصوات أعضاء المجلس الذى يضم 242 مقعدا.

وبررت رئيس مجلس الوطنى البلغارى تسفيتا كارايانشيفا عدم حضور رئيس الحكومة التصويت كما طلب أحد نواب المعارضة، بتواجده فى بروكسل لحضور قمة الاتحاد الأوروبى.


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