"الجيزة" توضح ملابسات إصابة طفل أثناء صعود السلم الكهربائى للمشاة بأرض اللواء

كتب إبراهيم سالم

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عدم صحة ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن إصابة طفل بإصابات خطيرة فى يده مساء أمس بسبب خلل فى السلم الكهربائى للمشاة بمنطقه أرض اللواء.

وقال المصدر، إنه بمجرد حدوث الواقعة، كلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، على الفور جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بإعداد تقرير عن الواقعة ومدى صحتها، حيث تبين من خلال شهادة الشهود والمواطنين والباعة المتواجدين بالمنطقة، أن الطفل عمره 9 سنوات، وكان بصحبة والدته عند صعود السلم من جهه شارع السودان باتجاه أرض اللواء، وكانت السيده تقف على السلم ويتبعها طفلها الذى كان جالسا، ورغم أنه فى نهاية السلم تتساوى الدرجات لتصبح مهيئة للخروج عبرت الأم بمفردها وتركت طفلها وراءها فسقط على يديه اليمنى وارتكز عليها مما أدى إلى جرحها من خلال البروز الخاص بالسلم، فقام الحضور بنقل الطفل إلى مستشفى إمبابة العام لتلقى العلاج، وخرج الطفل، وحالته مستقره بعد تقديم الإسعافات الأولية.

وأوضح المصدر أن إهمال الآم وخوفها من تحمل المسئولية جعلها تتدعى أن الطفل أصيب بسبب خلل فى السلم الكهربائى، وهو ما نفاه شهود العيان، والواقع الذى يثبت أن السلم يعمل بحالة جيدة وطبيعية ولا يوجد به أى خلل.