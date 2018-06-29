"الجمعية الأوروبية للكبد" توصى بـ3 فناجين قهوة يوميًا للوقاية من السرطان

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد القصاص استاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب حلوان ، رئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب لطب الجهاز الهضمى والكبد، ورئيس المؤتمر المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالكبد وخصوصا سرطان الكبد باعتباره المشكلة الصحية الأولى فى مصر والذى يحتل المرتبة الأولى ،رغم أنه فى الخارج يمثل سرطان الكبد رقم 5 من ضمن أنواع السرطانات الأخرى،وطبعا السبب الأساسى للاصابة بسرطان الكبد هو مضاعفات الفيروسات الكبدية وخصوصا فيروس سى ، موضحا أن هناك خطوط استرشادية وتوصيات أصدرتها الجمعية الأوروبية لأمراض الكبد "الإيزل" فى مؤتمرها الذى عقد مؤخرا ، خاصة بطرق علاج سرطان الكبد والتي اعتمدنا عليها ،وتم مناقشتها خلال المؤتمر.

وأوضح أن هناك توصيات أصدرتها للوقاية من سرطان الكبد، ومن ضمن هذه التوصيات تأثير القهوة، وهناك توصيات قوية من الجمعيات الأوروبية للكبد، بتعاطى القهوة للمرضى المصابين بالتليف، لأنهم وجدوا أن القهوة تقلل من نسب أو فرص الاصابة بسرطان الكبد، موضحا أنه يمكن 3 فناجين قهوة فى المتوسط ،مشيرا إلى أنه أول مرة تصدر القهوة فى التوصيات العلاجية، موضحا أنه من ضمن التوصيات هو الاعتماد على الرنين المغناطيسي الديناميكي كأداة للتشخيص بعد أن كنا نعتمد على الأشعة المقطعية فقط ، ولأول مرة إجازة استخدام أشعة الموجات الصوتية بالصبغة لتشخيص سرطان الكبد ، وبالنسبة للعلاجات الحديثة بعد اعتماد السورافينيب كخط علاج أول تم ادخال عقارين جديدين لعلاج سرطان الكبد ،وتم إدخال العلاجات المناعية.

وقال أن التوصيات الأخيرة فتحت مجالا أوسع للوقاية من سرطان الكبد، لأن سرطان الكبد فى مراحله المتأخرة ليس له علاج.