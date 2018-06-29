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خالد صلاح
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"البيئة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول إعداد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:10 ص
"البيئة" تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول إعداد مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
آية دعبس
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نفذت وزارة البيئة من خلال مشروع التقرير المحدث كل سنتين برنامجا تدريبيا حول صياغة مقترحات المشروعات، وذلك بهدف بناء قدرات وتأهيل فريق من العاملين بجهاز شئون البيئة لدعم وتقديم المشورة فى مجال صياغة المشروعات وتبسيط عملية تطوير مقترحات للمشروعات التى تمولها الجهات المانحة فى مجال البيئة وبخاصة مشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف منها.
 
وتضمن التدريب التعريف بالمبادئ والنهج العملية فى تحديد وتطوير مذكرات مفاهيم المشروعات الناجحة التى يمكن أن تتجسد فى مقترحات ومشروعات تمولها الجهات المانحة، وذلك من خلال دراسة مبادئ تخطيط المشروع، وعناصر مذكرة مفاهيم المشروع ونهج صياغتها، وكيفية تطوير فكرة المشروع وعرضه، وسبل دمج أصحاب المصلحة والشركاء فى تنفيذ المشروع والقدرة على فهم الجهات المانحة ومتطلباتها، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الجوانب المادية فى المشروع وربطه بأهداف التنمية المستدامة 2030، والتسويق الجيد له.
 
ويأتى هذا البرنامج فى نهاية أعمال مشروع التقرير المحدث كل سنتين والذى قام بإنجاز تقرير مصر المحدث الأول لفترة السنتين لتقديمه إلى إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث يغطى التقرير الظروف الوطنية والحصر الوطنى لغازات الدفيئة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد منها، والإجراءات المتخذة والإضافية اللازمة.
 
وجدير بالذكر أن مشروع التقرير المحدث كل سنتين (BUR) تم إنشاؤه بناءً على التوصيات الصادرة عن مؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية 16، COP 17 و COP 21 للمساهمة فى تعميم وإدماج مفهوم تغير المناخ فى السياسات الإنمائية الوطنية عن طريق ضمان الاستدامة لتعزيز القدرات المؤسسية والفنية فى مجال تغير المناخ.
 

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