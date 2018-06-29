البروفوسير أنطونيو كولومبو أكبر خبير بقسطرة القلب يشارك بمؤتمر "كارديو الكس"

كتبت أمل علام

شارك البروفوسير أنطونيو كولومبو إيطالى الجنسية، والذى يعتبر أكبر خبير فى مجال القسطرة القلبية فى العالم بمؤتمر كارديو الكس المنعقد حاليا بالإسكندرية، والذى عقد على مدى 4 أيام، تم خلال المؤتمر عقد عدة جلسات عن جميع تخصصات القلب والوقاية من أمراض القلب، والقسطرة القلبية ، والجلطات والذبحة القلبية، وعلاج قلب الأطفال.

من جانبها قالت الدكتورة هالة المرصفاوى أستاذ أمراض قلب الأطفال بطب المنصورة، أن هناك تطورات حديثة فى طب الأطفال والقسطرة العلاجية ومدى فوائدها فى قلب الأطفال، والفرق بين إجراء قسطرة لطفل يعانى من مشكلة بالقلب، وكبير يعانى من نفس المشكلة، من ناحية تعرضه للأشعة والصبغات على أعضاء الجسم، والاختلافات المعقدة فى قلب الأطفال ،والحلول الجراحية لعلاج العيوب الخلقية فى الأطفال سواء العلاج الجراحى أو العلاج التداخلى أو العلاج الهجينى والذى يربط بين الجراح وطبيب القلب ،وهو لخدمة الطفل المريض بالقلب والتشخيص المبكر لقلب الجنين ،لتوفر الوقت ،والجهد واكتشاف العيوب الخلقية بقلب الجنين.

جدير بالذكر، أن جلسة قلب الأطفال شارك فيها أساتذة القلب من مختلف الجامعات المصرية، ومنهم الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة قلب الأطفال بطب عين شمس، والدكتورة هالة أغا أستاذ قلب الأطفال بطب القاهرة، وعدد كبير من أطباء قلب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية.