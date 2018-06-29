video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 29 يونيو 2018 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وجلسات خاصة عن قلب الأطفال ..

البروفوسير أنطونيو كولومبو أكبر خبير بقسطرة القلب يشارك بمؤتمر "كارديو الكس"

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:56 ص
البروفوسير أنطونيو كولومبو أكبر خبير بقسطرة القلب يشارك بمؤتمر "كارديو الكس" البروفوسير الإيطالى انطونيو كولومبو
كتبت أمل علام
إضافة تعليق

شارك البروفوسير أنطونيو كولومبو إيطالى الجنسية، والذى يعتبر أكبر خبير فى مجال القسطرة القلبية فى العالم بمؤتمر كارديو الكس المنعقد حاليا بالإسكندرية، والذى عقد على مدى 4 أيام، تم خلال المؤتمر عقد عدة جلسات عن جميع تخصصات القلب والوقاية من أمراض القلب، والقسطرة القلبية ، والجلطات والذبحة القلبية، وعلاج قلب الأطفال.

من جانبها قالت الدكتورة هالة المرصفاوى أستاذ أمراض قلب الأطفال بطب المنصورة، أن هناك تطورات حديثة فى طب الأطفال والقسطرة العلاجية ومدى فوائدها فى قلب الأطفال، والفرق بين إجراء قسطرة لطفل يعانى من مشكلة بالقلب، وكبير يعانى من نفس المشكلة، من ناحية تعرضه للأشعة والصبغات على أعضاء الجسم، والاختلافات المعقدة فى قلب الأطفال ،والحلول الجراحية لعلاج العيوب الخلقية فى الأطفال سواء العلاج الجراحى أو العلاج التداخلى أو العلاج الهجينى والذى يربط بين الجراح وطبيب القلب ،وهو لخدمة الطفل المريض بالقلب والتشخيص المبكر لقلب الجنين ،لتوفر الوقت ،والجهد واكتشاف العيوب الخلقية بقلب الجنين.

جدير بالذكر، أن جلسة قلب الأطفال شارك فيها أساتذة القلب من مختلف الجامعات المصرية، ومنهم الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة قلب الأطفال بطب عين شمس، والدكتورة هالة أغا أستاذ قلب الأطفال بطب القاهرة، وعدد كبير من أطباء قلب الأطفال من مختلف الجامعات المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مؤتمر "كارديو الكس" يخصص جلسة عن طب القلب الرياضى لتجنب الوفيات بالملاعب

مؤتمر الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب يستعرض أفضل أبحاث فيروسى C و B

كارديو الكس

مؤتمر كارديو الكس

البروفوسير انطونيو كولومبو

قلب الاطفال

قلب الجنين

علاج قلب الاطفال




لا تفوتك
المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

المرور: إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فاصل معدنى لمدة 3 أيام

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

تريزيجيه يفضل إنتر ميلان على عروض تركيا وفرنسا وإنجلترا

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

"العليا للحج" تشكل لجنة فنية مصغرة وتعلن انعقادها الدائم لمتابعة الموسم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

فيديو.. مواطنون يتجمعون أمام فيلا محمد صلاح لشكره على أدائه فى كأس العالم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة