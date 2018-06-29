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الجمعة، 29 يونيو 2018 11:54 م
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الاستثمار تحدد الأحد الأول من كل شهر لحل مشكلات المستثمرين

الجمعة، 29 يونيو 2018 11:00 م
الاستثمار تحدد الأحد الأول من كل شهر لحل مشكلات المستثمرين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب عبد الحليم سالم
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أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن عقد لقاءات دورية مع المستثمرين، لمناقشة كل التحديات التى تواجههم فى التوسعات الاستثمارية، برعاية وحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

 

وقالت الوزارة، على صفحتها مساء اليوم، إنه سوف تعقد اللقاءات يوم الأحد فى الأسبوع الأول من كل شهر من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء بمقر الوزارة الكائن فى 3 طريق صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة.

 

ولفتت الوزارة إلى أنه على المستثمرين الراغبين فى الحضور تقديم طلباتهم قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل، وذلك على النموذج المعد لذلك .


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التعاون الدولى

حل مشكلات المستثمرين




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