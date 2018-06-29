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الأموال العامة تضبط مستريح جديد: "جمع 800 ألف جنيه من ضحاياه"

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:27 م
الأموال العامة تضبط مستريح جديد: "جمع 800 ألف جنيه من ضحاياه" أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لنصبه على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكان تلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد بلاغاً من 6 مواطنين مقيمين بسوهاج، بقيام "إسماعيل.ح" مدير محطة وقود، ومقيم بسوهاج، بتلقيه مبالغ مالية منهم بلغ إجمالها 800 ألف جنيه، بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة زيوت السيارات مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها  .

وأكدت التحريات صحة البلاغات وأضافت وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها. 

 


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