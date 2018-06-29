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الأسهم الأوروبية ترتفع مع صعود أسواق آسيا وسط هدوء المخاوف بشأن التجارة

الجمعة، 29 يونيو 2018 10:53 ص
الأسهم الأوروبية ترتفع مع صعود أسواق آسيا وسط هدوء المخاوف بشأن التجارة بورصة - ارشيفية
رويترز
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ارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة فى بداية تعاملات اليوم الجمعة بعد صعود فى الأسواق الآسيوية التى ارتفعت من أدنى مستوى فى تسعة أشهر مع تخفيف الصين لقيود على الاستثمارات الخارجية، لتمنح المستثمرين راحة مؤقتة من مخاوف نشوب حرب تجارية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.9 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، بينما قفز المؤشر داكس الألمانى الذى يتسم بالحساسية تجاه التجارة 1.1 بالمئة.

لكن المؤشرات الأوروبية ستغلق على خسائر أسبوعية وشهرية على الأرجح متأثرة بتصاعد الخلاف التجارى بين الولايات المتحدة من جهة والصين والاتحاد الأوروبى من جهة أخرى.

كما ساعد اتفاق أبرمه زعماء الاتحاد الأوروبى بشأن الهجرة فى الصباح الباكر على تحسين المعنويات.

وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى فتح مرتفعا 0.8 بالمئة بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسى 1.3 بالمئة.

 


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