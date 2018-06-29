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الأربعاء.. "اتحاد الصناعات" يختتم سلسلة الندوات التعريفية بقانون "المنتج المحلى"

الجمعة، 29 يونيو 2018 03:00 ص
الأربعاء.. "اتحاد الصناعات" يختتم سلسلة الندوات التعريفية بقانون "المنتج المحلى" لجنة تفضيل المنتج المحلى - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
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تختتم الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى باتحاد الصناعات، الأربعاء المقبل، سلسلة الندوات التعريفية بالقانون رقم 5 لسنة 2015، والخاص بتفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وذلك بحضور ممثلى عدد من الغرف الصناعية بمقر الاتحاد.

وكانت اللجنة نظمت على مدار عام، سلسلة من الندوات التى عقدت بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED)، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف توعية المسئولين من جميع مؤسسات القطاع الصناعى فى الدولة، وأعضاء الغرف الصناعية المعنيين بالمشاركة فى المناقصات أو المزايدات وإبرام العقود مع الجهات الحكومية، ببنود القانون، وكذلك ممثلى الوزارات الأكثر عملاً بنظام المناقصات، على رأسها وزارات الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام والتعليم، والتعليم العالى والصحة والإسكان والزراعة والرى والاتصالات.

 

 

 

 


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تفضيل المنتج المحلى

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