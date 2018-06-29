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الأجهزة الأمنية تحبط ترويج شحنة من مخدر «فودو» فى عين شمس

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:00 ص
الأجهزة الأمنية تحبط ترويج شحنة من مخدر «فودو» فى عين شمس مخدر الفودو
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة عين شمس بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة حيازة 3 كيلو فودو قبل ترويجها على زبائنهم بالمنطقة.

 

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، مفادها أن كل من جمال.س.ص. 24 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 1892 لسنة 2017م المطرية "مخدرات"، وحمدى.ا.ح. 24 سنة عاطل، ورجب.م.ش. 24 سنة عاطل، يزاولون نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذون من منطقة سكنهم بدائرة القسم مكانًا لنشاطهم الإجرامى.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن النقيب كريم محمد الأهوانى الضابط بمباحث القسم، وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم كمية من الفودو المخدر وزنت 3 كيلو جرامات، وميزان حساس، وسلاح أبيض "مطواة"، و2 هاتف محمول.

 

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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