اعتقال نائب تركى سابق معارض لأردوغان بتهمة الارتباط بجولن

أنقرة (أ ف ب)

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية أن السلطات أعتقلت الجمعة، اين أردم النائب السابق عن أكبر أحزاب المعارضة بتهمة الانتماء إلى شبكة متهمة بتدبير تحركات الجيش عام 2016 على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن مدعى إسطنبول أصدروا أمر اعتقال أرين أردم النائب السابق من إسطنبول عن حزب الشعب الجمهورى، بتهمة "الانتماء لمنظمة إرهابية". وتتهم تركيا الحركة التى يتزعمها الداعية فتح الله جولن بالوقوف وراء تحركات الجيش، وتطلق عليها "منظمة فتح الله الإرهابية".

وينفى جولن أى صله له بتحركات الجيش.

وكتب أردم على تويتر فى ساعة مبكرة الجمعة "تم توقيفى، لا أعرف السبب. قامت الشرطة باعتقالى من أمام منزلى".

ومن ناحيته كتب بارش يركداش النائب السابق عن حزب الشعب الجمهورى، على تويتر إن مدعى إسطنبول طلب رسميا اعتقال أردم خلال جلسة صباح الجمعة.

وقال يركداش "تم تحديد تاريخ 19 سبتمبر 2018 موعدا لجلسة على صلة بهذه القضية".