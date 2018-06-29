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استهلاك السولار يسجل 1.2 مليون طن خلال أبريل الماضى

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:00 ص
استهلاك السولار يسجل 1.2 مليون طن خلال أبريل الماضى وقود - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفع الاستهلاك المحلى للسولار بحوالى 37 ألف طن بنسبة 3.7% خلال شهر أبريل الماضى، ليسجل نحو 1.247 مليون طن بالمقارنة مع 1.210 مليون طن خلال شهر أبريل من العام الماضى.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية فإن الإنتاج المحلى من السولار خلال أبريل الماضى ارتفع بنحو 11 ألف طن بنسبة تصل لحوالى 1.8% حيث سجل نحو 613 ألف برميل بالمقارنة مع 602 ألف طن خلال شهر أبريل 2017.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من صباح السبت 16-6-2018، على أن تكون الزيادة على النحو التالى.. البوتاجاز المنزلى 50 جنيهًا للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، البنزين: بنزين 95.. 7.75 جنيه للتر، وبنزين 92.. 6.75 جنيه للتر، وبنزين 80.. 5.50 جنيه للتر، الكيروسين 5.50 جنيه للتر، السولار5.50 جنيه للتر، المازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، غاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.

 

 


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