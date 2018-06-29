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الجمعة، 29 يونيو 2018 03:20 م
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استبعاد مرشح واشنطن من المنافسة لإدارة منظمة الهجرة الدولية

الجمعة، 29 يونيو 2018 01:55 م
استبعاد مرشح واشنطن من المنافسة لإدارة منظمة الهجرة الدولية مهاجرين - أرشيفية
أ ف ب
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رفضت الدول الأعضاء فى منظمة الهجرة الدولية الجمعة، مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتولى إدارتها، ساحبين بذلك من الولايات المتحدة سلطتها التاريخية على الهيئة.

وتم استبعاد كين إيزاكس الذى يواجه اتهامات بالتعصب ضد المسلمين بعد 3 جولات تصويت، وفق ما أفاد مصدر على إطلاع مباشر على النتائج، ما يترك المنافسة حاليا بين المديرة المساعدة الحالية للمنظمة لورا ثومبسن من كوستاريكا والسياسي البرتغالي انتونيو فيتورينو الذي شغل في الماضي منصب المفوض الأوروبى للعدل.

وكانت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت أنها ستنتخب مديرا عاما جديدا اليوم الجمعة، فى جلسة تصويت ستختبر مدى تأثير واشنطن على المنظمة الدولية البارزة فى وقت يواجه مرشح الولايات المتحدة للمنصب اتهامات بالتعصب ضد المسلمين.

وباستثناء فترة واحدة بين العامين 1961 و1969، كان مدير منظمة الهجرة الدولية أمريكا على مدى تاريخها الممتد منذ 67 عاما.

لكن كين إيزاكس، مرشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتولى إدارة المنظمة وهو المدير التنفيذى لمنظمة "ساماريتانز بورس" المسيحية الخيرية، واجه تحديات غير مسبوقة.

 


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