ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 6.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 6.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 576 مليون ورقة منفذة على 67 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 5.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7 ملايين ورقة منفذة على 886 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 87.72% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12.28%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 4198 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 759 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 70 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 854 مليون جنيه بحجم تداول 174 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 36 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5051 مليون جنيه بحجم تداول 933 ورقة مالية منفذة من خلال 105 ألف عملية.