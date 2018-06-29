إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

أصيب 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص عقب اصطدامها بعامود إنارة على طريق سندوب الجامعة.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بعامود إنارة ولوحة إعلانية على جانب طريق سندوب الجامعه السريع، ووجود مصابين .

انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف ومسئولى المرور ومركز ومدينة المنصورة، إلى مكان البلاغ وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى اصطدامها بعامود انارة ولوحة إعلانية وانقلابها عدة مرات، فيما تبين إصابة 10 مواطنين بإصابات بالغة ونقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.