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إثيوبيا: الهجوم بقنبلة جزء من مخطط شمل قطع الكهرباء والاتصالات

الجمعة، 29 يونيو 2018 02:51 م
إثيوبيا: الهجوم بقنبلة جزء من مخطط شمل قطع الكهرباء والاتصالات رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد
أديس أبابا (رويترز)
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قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد إن الكهرباء والاتصالات انقطعت فى نفس اليوم الذى شهد هجوما بقنبلة على تجمع حضره أحمد يوم السبت الماضى فى إطار مخطط أوسع نطاقا.

وكان أبى يختتم كلمته لعشرات الآلاف من أنصاره فى ساحة بوسط أديس أبابا عندما انفجرت قنبلة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة عشرات.

وقال مكتب رئيس الوزراء فى بيان "ثبت أن محاولة الاعتداء على التجمع شملت مخططات أخرى إلى جانب إلقاء القنبلة".

وأضاف البيان "أولا، تزامنت الواقعة مع انقطاع للكهرباء وتعطل شبكة الاتصالات. ثانيا، تقع أعمال تخريب اقتصادى منسقة لتزيد أوضاع المعيشة سوءا. ثالثا، منع عدة وكالات لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين من أداء عملها".

 


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